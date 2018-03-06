” الفوزان ” يوضح الفرق بين لفظي ” النصارى ” و ” المسيحيين “

علي القحطاني (صدى):

قام الدكتور عبدالعزيز الفوزان، بتوضيح الفرق بين لفظي ” المسيحيين ” ، و ” النصارى ” ،مجيبًا على سبب عدم ذكر لفظ ” مسيحيين ” في القرآن الكريم ولا مرة.

وقال الفوزان في برنامج ” يستفتونك “، إن الفرق بين اللفظين، هو أن ” المسيحيين ” نسبة لنبي الله المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ولفظ النصارى، هو نسبة للديانة النصرانية.

ولفت إلى أن السبب وراء عدم ذكر لفظ مسيحيين مطلقًا بالقرآن الكريم، هو أن القرآن تحدث عن النصارى المخالفين للمسيح وحرفوا دينه وجاؤوا بدين جديد قائم على الشرك نسبوه للمسيح.