انقطاع المياه عن آلاف المنازل في بريطانيا والحكومة تدفع بمساعدات

لندن(صدى):

أمدت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء مناطق انقطاع المياه، إذ شهدت عشرات الآلاف من المنازل في أنحاء بريطانيا مشكلات في إمدادات المياه، أمس الإثنين، بعد أن انكسرت أنابيب توصيل المياه عندما ذاب الجليد وعادت الأحوال الجوية لطبيعتها فى البلاد.

وكانت أسوأ عاصفة ثلجية فى نحو 30 عاما قد جمدت المياه داخل الأنابيب الأسبوع الماضى وفقا لما قالته شركات المياه فى البلاد.

وتسببت العاصفة القادمة من سيبريا وسميت “وحش من الشرق” فى إلغاء الرحلات الجوية وتوقف القطارات وسد الطرق وإغلاق مدارس.

وقالت شركة (تيمز ووتر) إن تسرب المياه من الأنابيب المكسورة فى العاصمة لندن تسبب فى قطع المياه أو ضعفها الشديد فى 12 ألف منزل اليوم الاثنين. ووزعت الشركة زجاجات مياه على زبائنها فى موقعين من المدينة. وواجه خمسة آلاف منزل فى كنت القريبة مشكلات مشابهة وهى منطقة تزودها شركة (ساذرن ووتر).