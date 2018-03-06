الشورى يطالب ببحث أسباب ارتفاع معدل الجريمة ببعض مناطق المملكة
دعا مجلس الشورى ، في جلسة أمس الاثنين، النيابة العامة لبحث الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة بعض الجرائم في مناطق معينة بالمملكة، مطالبًا باقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات لسرعة إنجاز القضايا بما لا يؤثر في دقة العمل.
وطالب المجلس أيضًا بالعمل على زيادة أعضاء النيابة بما يتماشى مع الصلاحيات الجديدة لها، والعمل على إنشاء مكاتب للصلح، للحد من القضايا التي تشغل جهات التحقيق والمحاكم، وخصوصاً القضايا الأسرية.
ودعا المجلس في قراره النيابة إلى إيجاد أيقونة منفردة في البوابة الإلكترونية لمن لديه شكوى أو ملحوظة على الإصلاحيات ودُور التوقيف – من أجل تعزيز الرقابة على السجون، على أن يكون ذلك – مرتبطاً مباشرة بالنائب العام أو من يفوضه.
M-512[ عدد التعليقات: 299 ] نشر منذ 29 دقيقة
السبب الواضح يااعزائي الكرام هو تفشي الفقر والبطالة ووضع الضرائب على الناس ومنها تكثر المصائب والناس يفقدون ثقتهم باالحياة ويبتعدون عن التمسك بدين ,, فدولة رعاها الله يجب عليها ان تفكر في الفقير قبل الميزانية لكي يرضى الله علينا وتنزل نعم الله علينا فاالحاكم في الارض لازم يفكر في مصالح شعبه وليس في مصلحة خزينة الدولة فما احسن القناعة فاالقنوع والخلوق يحب الله عزوجل وتبارك اسمه فمهما وصلت الى مرتبة في الحياة تذكر انك مجرد انسان خلقت من ماء مهين وسوف تسأل عن كل مافعلت في الدنيا الفانية،، اما السؤال المهم والذي يشغل فئة الناس ألي يفكرون في تحسين وضعهم المادي في الحياة اولاً انت ياابن آدم لازم تحسن خلقك مع الله ووتقرب إليه وتجعل كلمته هي العليا وتنشر تعاليم ديننا الحنيف الى الناس الغير مسلمين لكي يزيدك الله من فضله وفي قوله تعالى في سورة المدثر{ ياايها المدثر *قم فاانذر} صدق الله العظيم ،، وفي سورة التوبة الآية 24 قال الله تعالى {قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لايهدي القوم الفاسقين} صدق الله العظيم . تفكر ياآدم سواء كنت امرأة ام رجل تفكر
M-512[ عدد التعليقات: 299 ] نشر منذ 9 دقائق
تفكر ياابن آدم بمعنى كلام الله تبارك وتعالى اسمه
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1235 ] نشر منذ 7 دقائق
الأخ العزيز M-512
طبقا لوجهة نظرك ” أن السبب الواضح يااعزائي الكرام هو تفشي الفقر والبطالة ووضع الضرائب على الناس ومنها تكثر المصائب والناس يفقدون ثقتهم باالحياة ويبتعدون عن التمسك بالدين ,, فدولة رعاها الله يجب عليها ان تفكر في الفقير قبل الميزانية لكي يرضى الله علينا وتنزل نعم الله علينا فالحاكم في الارض لازم يفكر في مصالح شعبه وليس في مصلحة خزينة الدولة ” كلام رائع ويحترم وعلية يجب أعادة التفكير كليا فى أستراتيجية المملكة العربية السعودية من حيث الاستثمار بالخارج والاستثمار فى السعودية وفى مشاريع وطنية داخل المملكة حيث طبقا لندوة سمو ولي العهد محمد بن سلمان بالقاهرة خلال لقائه مع الإعلاميين في مصر صرح سمو ولي العهد محمد بن سلمان إن استثمارات المملكة في الولايات المتحدة حوالي 800 مليار دولار لماذا الاستثمار فى بتلك المبالغ الكبيرة داخ دولة واحدة فقط ؟ لماذا لايتم أعادة جزء من تلك المبالغ وأعادة أستثمارتها داخل السعودية فى مشاريع وطنية عملاقة وفى مدينة “نيوم” حتى ينتشر الرخاء ويقل الفقر بالتدريج ومعها تقل الجرائم في كافة مناطق المملكة.