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بالفيديو..عشرينية تتميز في فن ” الكورشيه ” رغم ضعف نظرها وسمعها

بالفيديو..عشرينية تتميز في فن ” الكورشيه ” رغم ضعف نظرها وسمعها
نايف السالم(صدى):

استطاعت الفتاة العشرينية ” أمنة ” من الأحساء، أن تتغلب على ضعف سمعها، وبصرها، وتتميز في تقديم فن الكورشيه والتطريز.

وحازت أعمال أمنة على إعجاب الكثير،حيث استهوتها التطريزات قبل عامين ،وتعلمت عن طريق موقع يوتيوب.

وشاركت في العديد من المهرجانات واستطاعت التسويق لأعمالها، فهي مثال حي للإرادة والكفاح.


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