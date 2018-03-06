تسريح 35 حارس مدرسة بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

قامت إدارة تعليم مكة المكرمة بإنهاء التعاقد مع 35 حارس من حراس مدارس البنات العاملين على بند الأجر اليومي.

وأوضحت الإدارة ،بأن القرار جاء بناء على خطاب مدير عمليات الموارد البشرية بالوزارة رقم 34866 بشأن معالجة أوضاع من هم على عقود الأجر اليومي والبالغ عددهم 35.

وتم الرفع للوزارة بشأن الموافقة على تشغيل 15 منهم على وظائف شاغرة تنطبق عليهم شروط التعيين.

بينما تتجاوز أعمار البقية منهم الـ 60 عام والبعض الآخر رفض التثبيت عام 1433 لكونهم متقاعدين ومازالوا على رأس العمل، وهنام محاولات لبقائهم حتى نهاية العام الدراسي.