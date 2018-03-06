نتائج مباريات الجولة الـ 28 من الدوري المصري لكرة القدم

ماجد محمد(صدى):

تغلب فريق الاتحاد السكندري على ضيفه سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد برج العرب في الأسبوع الـ 28 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 32 نقطة في المركز الـ11، فيما تجمد رصيد سموحة عند 39 نقطة في المركز الخامس.

وتعادل فريق الإنتاج الحربي مع ضيفه الداخلية بنتيجة 1-1، ضمن منافسات نفس الجولة ليصبح رصيد الإنتاج الحربي 38 نقطة في المركز السابع بجدول الدوري، ورصيد الداخلية 31 نقطة في المركز الثالث عشر.

كما تعادل فريق “المقاولون العرب” مع طنطا بهدف لكل منهما ليصبح رصيد المقاولون 36 نقطة احتل بها المركز الثامن، ويصبح رصيد طنطا 25 نقطة في المركز السادس عشر.