التحالف اليمنى لحقوق الإنسان يدعو للضغط على الحوثيين لإدخال المساعدات

علي العنزي(صدى):

طالب التحالف اليمنى لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بالضغط على الميليشيات الحوثية للسماح للبعثات الدولية بإدخال الغذاء والمساعدات الإنسانية للمتضررين فى اليمن والعمل على فرض رقابة ملزمة على تلك الميليشيات التى تتعمد تجويع الشعب اليمنى.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن عضو التحالف يوسف عجلان فى كلمة للتحالف اليمنى أمام مجلس حقوق الإنسان ، إنه لا يخفى على المجتمع الدولى والمنظمات العاملة فى مجال حقوق الإنسان الوضع الكارثى فى اليمن ، والعراقيل التى تواجهها المنظومة الدوليه فى سبيل إدخال المساعدات الغذائية الكافية للمتضررين جراء الحصار الذى تفرضه مليشيا الحوثى على بعض الموانئ التى تسيطر عليها ، بالإضافة إلى ماتقوم به الميليشيات من سرقات عبر بيع المواد الغذائية المقدمة للشعب اليمنى الذى يرزح للسنة الثالثة تحت وطأة الحرب والصراع المرير .