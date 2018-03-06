مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة تسخر من عريقات.. تعرف على التفاصيل

واشنطن(صدى):

سخرت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، من الهجوم الذي شنه عليها مسئول ملف المفاوضات الفلسطينية، صائب عريقات، مطلع فبراير، ومطالبته إياها بأن “تخرس فمها”، بسبب الانتقادات التى وجهتها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

ونقلت صحيفة “هآارتس” الإسرائيلية عن هالي قولها، خلال خطابها أمام زعماء اللوبي اليهودي الأمريكي “أيباك”، اليوم الثلاثاء: “ربما تتذكرون أن صائب عريقات أخبرني أن أسكت فمي، ولكني أقول له إن هذا لن يحدث أبدًا”.

وأضافت المندوبة الأمريكية: ” ” أتمنى حضور مراسم افتتاح سفارة الولايات المتحدة بالقدس بعد نقلها من تل أبيب، القدس كانت وستظل عاصمة لإسرائيل، فإن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس كان بمثابة اعتراف بحقيقة أنكرها رؤساء الولايات المتحدة من قبله”.