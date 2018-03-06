الأرصاد: رياح مثيرة للغبار على 6 مناطق

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض ،القصيم ، حائل ،تبوك ،الجوف والحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والشمالي وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الاوسط بسرعة 10-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 10- 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.