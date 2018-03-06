فهد الخضيري يكشف حقيقة جهاز يعالج السرطان بالذبذبات الكونية

المملكة(صدى):

استنكر الدكتور فهد الخضيري عالم الأبحاث في تخصص المسرطنات، من الترويج لجهاز جديد يزعم أنه يعالج السرطان بالذبذبات الكونية.

وقال الخضيري في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” آخر صرخة في عالم الدجل والخرافات لعلاج السرطان: الترويج لجهاز وهمي مجهول لم يعترف به في أي دولة ،ولاأي هيئة طبية أسمه SLA-125، يزعمون انه يعالج السرطان بالذبذبات الكونية لعلم الطاقة وتم عبر البرمجة الحاسوبية للمخ والخلايا “.

وأكد الخضيري أن الترويج لهذا الجهاز ماهو إلا ” هرطقة ” ، و” تلبيس ” من المتاجرين في الاستغلال المادي لمريض السرطان.