فهد الخضيري يكشف حقيقة جهاز يعالج السرطان بالذبذبات الكونية
استنكر الدكتور فهد الخضيري عالم الأبحاث في تخصص المسرطنات، من الترويج لجهاز جديد يزعم أنه يعالج السرطان بالذبذبات الكونية.
وقال الخضيري في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” آخر صرخة في عالم الدجل والخرافات لعلاج السرطان: الترويج لجهاز وهمي مجهول لم يعترف به في أي دولة ،ولاأي هيئة طبية أسمه SLA-125، يزعمون انه يعالج السرطان بالذبذبات الكونية لعلم الطاقة وتم عبر البرمجة الحاسوبية للمخ والخلايا “.
وأكد الخضيري أن الترويج لهذا الجهاز ماهو إلا ” هرطقة ” ، و” تلبيس ” من المتاجرين في الاستغلال المادي لمريض السرطان.
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