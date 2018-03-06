نائب ترامب: سندعم إسرائيل حال تعرضها لهجوم من إيران

واشنطن(صدى):

أكد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده ستدعم إسرائيل حال تعرضها لهجوم من إيران، مشيرًا إلى أن واشنطن ستنسحب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع ست دول كبرى في 2015 “إذا لم يتم إصلاحه في القريب العاجل”.

ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائية عن بنس قوله، خلال خطابه أمام زعماء اللوبي اليهودي الأمريكي “أيباك”، أمس الاثنين: ” “الخطر الذي تشكله إيران يتخطى دعمها للإرهاب … فهي تطور صواريخ تهدد كل بوصة مربعة في إسرائيل”.

وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن في أكتوبر سحب الإقرار بالتزام إيران الاتفاق الذي يهدف إلى ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني.

وأكد نائب الرئيس الأمريكي على متانة العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، قائلًا إن ترامب “وعد بالوقوف إلى جانب إسرائيل ضد معاداة السامية على المسرح العالمي، أيام لوم إسرائيل ومهاجمتها في الأمم المتحدة ولت”.

وتابع بنس قائلا: “نعرف أن السلام ممكن … رياح التغير تهب عبر الشرق الأوسط والأعداء القدامى أصبحوا أصدقاء … أبناء إسحاق وإسماعيل سوف يلتئمون سويا”.