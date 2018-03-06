الملحق الثقافي بالقاهرة: زيارة ولي العهد تجسد أقوى صور التلاحم بين المملكة ومصر

عادل الحربي (صدى):

أكدت الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، لجمهورية مصر العربية الشقيقة تعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وقال الملحق الثقافي بجمهورية مصر العربية الدكتور خالد بن عبد الله النامي في تصريح له اليوم: ” يشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة وكافة الطلاب والطالبات الدارسين بجمهورية مصر العربية، أن أرفع أسمى آيات الترحيب بسمو ولي العهد تحمل في طياتها أسمى معاني المسؤولية، وتجسد أقوى صور التلاحم الوثيق بين المملكة ومصر “.

وأضاف أن:” جميع الطلاب السعوديين الدارسين في مصر، يرحبون بزيارة سمو ولي العهد، ويقدمون له الشكر والتقدير لما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم للطلاب وتوفير المناخ المناسب لتحقيق أهدافهم “.

وأوضح الدكتور النامي، أن مشاريع التنمية والبناء والتطور التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والاقتصادية والصحية والاجتماعية والخدمية خلال رؤية 2030، تؤكد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده – حفظهما الله – مستمرة بعون الله وتوفيقه في خطط التنمية والتطوير ومسارات البناء والنماء، منوهًا باهتمام القيادة بالتعليم وبأبنائها الطلبة فهم الركيزة الأساسية لبناء الوطن.