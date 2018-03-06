المعارضة القطرية: تصريحات ولي العهد لها دلائل في غاية الخطورة

الدوحة(صدى):

أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، أن تصريحات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بخصوص قطر لها دلائل في غاية الخطورة.

وقال الهيل في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” تصريحات الأمير محمد بن سلمان تشير إلى دلائل في غاية الخطورة، ولايعيها النظام القطري الذي يتاجر بمصلحة الشعب ” .

وتابع : ” فدلالة التصريحات أن الأزمه مستمرة طالما أن النظام القطري لم ينصت لصوت العقل والمنطق، ودلالة صغر حجم هذه الازمه بالنسبه له يشير الى عواقب كارثيه عليهم “.