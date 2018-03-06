المعارضة القطرية: تصريحات ولي العهد لها دلائل في غاية الخطورة
أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، أن تصريحات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بخصوص قطر لها دلائل في غاية الخطورة.
وقال الهيل في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” تصريحات الأمير محمد بن سلمان تشير إلى دلائل في غاية الخطورة، ولايعيها النظام القطري الذي يتاجر بمصلحة الشعب ” .
وتابع : ” فدلالة التصريحات أن الأزمه مستمرة طالما أن النظام القطري لم ينصت لصوت العقل والمنطق، ودلالة صغر حجم هذه الازمه بالنسبه له يشير الى عواقب كارثيه عليهم “.
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