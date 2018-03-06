قوات الأمن في مهمة ” خاصة ” لإنقاذ أرنب

دبلن(صدى):

أنقذت الشرطة الأيرلندية في مطار دبلن الدولي ،أرنبًا بريًا، من الموت بسبب عاصفة ثلجية شديدة، في مهمة ” خاصة “.

وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، قيام أفراد شرطة المطار بالخروج أثناء العاصفة الثلجية وإنقاذ الأرنب ونقله إلى مكان آمن.

وتم تقديم بعض الطعام للأرنب والعناية به من قبل الشرطة، وقال مسئول: ” نحن سعداء لأننا قمنا بإنقاذ الأرنب الصغير، وهو بحالة جيدة الآن “.