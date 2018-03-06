تعرض عميل للمخابرات البريطانية في روسيا لعملية تسمم

لندن(صدى):

قالت وسائل إعلام بريطانية، إن عميلا سابقا للاستخبارات البريطانية اعتقلته موسكو في 2006 قبل أن تفرج عنه بعد أربع سنوات في إطار اتفاق مع لندن لتبادل الجواسيس تعرض لعملية تسميم في جنوب إنجلترا وحالته حرجة.

وبحسب شرطة ويلتشير فإن رجلا، لم تذكر اسمه، نقل الأحد مع امرأة ثلاثينية إلى مستشفى في سالزبوري في جنوب إنجلترا “بحالة حرجة”، بعد أن تسمما بمادة غامضة، مشيرة إلى أنه تم العثور عليهما فاقدين للوعي على مقعد في مركز تجاري في سالزبوري.

وأوضحت الشرطة أن الشخصين اللذين نظن أنهما على معرفة ببعضهما البعض لم تبد عليهما أية جروح ظاهرة وقد نقلا إلى مستشفى سالزبوري.