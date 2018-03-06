صحفي بريطاني : ” ولي العهد السعودي مثال حي للشباب والنضج السياسي “

علي القحطاني (صدى):

وصف صحفي بريطاني بجريدة ” تليجراف ” سمو ولي العهد ووزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، خلال لقائه به ،بأنه مثال حي للشباب والنضج السياسي.

وقال الصحفي في تقرير نشر بالصحيفة : ” ولي العهد السعودي هو مثال حي للشباب والنضج السياسي، فقد كان غير راضيًا على اعتماد بلاده على مخزونها من النفط، لذا قام بإجراء نهضة حضارية عملاقة للمملكة لم تشهدها من قبل في تاريخها “.

وأضاف: ” تحدث معي الأمير محمد بكل أريحية وتواضع وكان يرتدي رداءً عربيًا فضفاضًا حيث كان جالسًا في قصره الفخم بضاحية عرقة غرب العاصمة الرياض، وللمرة الأولى تكلم معي باللغة الإنجليزية، إذ كان معتادًا على التحدث مع الصحفيين باللغة العربية “.

واستكمل : ” حرص الأمير بن سلمان على التركيز على العلاقات والأواصر القوية التي تربط المملكة ببريطانيا والتي تعود لأكثر من 100 عام، وأكد أن مصالح البلدين مشتركة، كما تحدث عن الدور النهضوي الكبير الذي أحدث نقلة كبيرة للمملكة العربية السعودية، وهي مهمة شاقة للغاية انعكست في صورة إصلاحات شاملة وجذرية مثل قيادة المرأة للسيارات وبناء دور السينما وغيرها “.