لاعب الأهلي يحرج مراسل ” الكأس القطرية ” : ” لا تعليق “

ماجد محمد(صدى):

أحرج اللاعب تيسير الجاسم لاعب الأهلي، مراسل قناة الكأس القطرية وذلك عقب نهاية مباراة فريقه مع الغرافة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

واستضافت القناة الجاسم للحديث حول المباراة وفي البداية أكد الجاسم بأن الأهلي كان يستحق الفوز وأنهم كانوا مسيطرين على المباراة بشكل كبير.

وهنا فاجأه مراسل القناة بسؤال غريب بقوله:هل نقول أنكم أفلتم من الهزيمة اليوم؟!.

وجاء رد الجاسم حاسما بقوله: لا تعليق ! وتركه دون أن يكمل الحديث معه!.

وتعادل الغرافة القطري قد تعادل في الثواني الأخيرة من المباراة مع الأهلي في لقاء شهد العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.