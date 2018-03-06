البنتاجون: الهجوم التركي فى سوريا يتسبب فى وقف عمليات ضد داعش

واشنطن(صدى):

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس الإثنين، أن الهجوم الذى تشنه تركيا ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التى تساندها الولايات المتحدة فى منطقة عفرين أثر على الحرب ضد تنظيم داعش وأدى إلى توقف عمليات فى شرق سوريا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون الكولونيل روبرت مانينج للصحفيين، إن التوقف يعنى أن بعض العمليات البرية التى تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية، وهى تحالف مدعوم من الولايات المتحدة وتهيمن عليه وحدات حماية الشعب الكردية، قد تم تعليقها مؤقتا.

وأضاف أن الضربات الجوية التى ينفذها التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ضد داعش لم تتأثر وأن قوات سوريا الديمقراطية مازالت تسيطر على الأراضى التى استعادتها من التنظيم المتشدد.