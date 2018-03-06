القحطاني: قطر حُرمت من كل شيء وتحولت لجزيرة معزولة

عادل الحربي (صدى):

علق مستشار الديوان الملكي ، على تصريحات سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بشأن أزمة قطر ، قائلا : ” سأكشف سرًا: من يتولى الملف القطري هو زميل عزيز في الخارجية بالمرتبة ١٢ إضافة للمهام الموكلة له “.

وقال القحطاني في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” ولي العهد قارن في لقائه مع الإعلاميين في مصر سياسة امريكا تجاه كوبا مع سياسة الدول الاربع مع قطر، وخلافي بهذا التشبيه مع سمو سيدي بشئ واحد: أمريكا حُرمت من السيقار الكوبي، نحن لم نحرم من شئ ” .

وتابع : ” قطر حُرمت من كل شئ، بدءًا من المراعي وانتهاءًا بتحولها من شبه جزيرة إلى جزيرة معزولة “.

كان ولي العهد في لقائه مع الإعلاميين في مصر قال عن أزمة قطر:” لا أشغل نفسي بها، وأقل من رتبة وزير من يتولى الملف، وعدد سكانها لا يساوي شارعا في مصر، وأي وزير عندنا يستطيع أن يحل أزمتهم “.