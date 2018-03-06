بالفيديو.. أمجد طه: نظام قطر أصبح من الماضي وهامشي
قال أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، إن قضية قطرتافهة جدا، مؤكدا صدق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.
وأضاف طه، خلال لقاء له بقناة “24” أن نظام قطر أصبح من الماضي وهامشي في المنطقة والدول العظمى لا تحترم الدول الهامشية.
وأوضح أن السعودية مع مصر والإمارات والبحرين بتعرية إرهاب هذا النظام الذي يتصرف كعصابة، وسقط أخلاقياً وأصبح صغير جداً جداً جداً.
وتابع: الدول الرباعية كانت على حق في محاربة الإرهاب ومقاطعاتها لنظام قطر، وكذلك لمحاربتها لنظام إيران.
#قضيه_قطر_تافهه_جدا صدقت يا سمو الأمير #محمد_بن_سلمان ،
واصبح نظام #قطر من الماضي.. وهامشي في المنطقة والدول العظمى لا تحترم الدول الهامشية..
ونجحت #السعودية مع مصر والإمارات والبحرين بتعرية ارهاب هذا النظام الذي يتصرف كعصابة .. وسقط أخلاقياً واصبح صغير جداً جداً جداً.#امجد_طه pic.twitter.com/pMlm8BpsKu
— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) ٦ مارس، ٢٠١٨
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