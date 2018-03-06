بالفيديو.. أمجد طه: نظام قطر أصبح من الماضي وهامشي

علي القحطاني (صدى):

قال أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، إن قضية قطرتافهة جدا، مؤكدا صدق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وأضاف طه، خلال لقاء له بقناة “24” أن نظام قطر أصبح من الماضي وهامشي في المنطقة والدول العظمى لا تحترم الدول الهامشية.

وأوضح أن السعودية مع مصر والإمارات والبحرين بتعرية إرهاب هذا النظام الذي يتصرف كعصابة، وسقط أخلاقياً وأصبح صغير جداً جداً جداً.

وتابع: الدول الرباعية كانت على حق في محاربة الإرهاب ومقاطعاتها لنظام قطر، وكذلك لمحاربتها لنظام إيران.