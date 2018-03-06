سفارة الممكلة بإندونيسيا تتوصل لسعودي لديه 40 طفلا في غيبوبة

عادل الحربي (صدى):

توصلت سفارة المملكة في إندونيسيا، أمس الأثنين، إلى سعودي في غيبوبة، متزوج من أكثر من امرأة ولديه 40 طفلاً.

وأعلن عن ذلك السفير أسامة محمد الشعيبي، عقب استقبال السفارة ،للطفلة السعودية هيفاء سلطان الحربي ووالدتها في مقر السفارة بجاكرتا، التي عثر عليها ،ووالدها متوفى في إندونيسيا منذ 10 سنوات.

ومن جانبه أوضح السفير أسامة محمد الشعيبي أننا بحاجة إلى قانون يجبر الأب السعودي على تحسين وضع أولاده.

وأضاف أن “هذه القصة تحكي مأساة، وتعظ الآخرين حول حكايات مماثلة ضحيتها أطفال لا ذنب لهم”.

وأعطت السفارة الطفلة هيفاء ،مصروفاً مالياً لتحسين وضعها الاجتماعي وتوفير احتياجاتها من السكن والملابس، في حين يتم البحث على كافة الوثائق قبل تسع سنوات، للتأكد من قصة وفاة الزوج، مبيناً أن هناك تضارباً في حديثها عن سيناريو الوفاة، وسط تخوف الأم من أخذ الطفلة منها.