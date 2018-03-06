وزير خارجية مصر: قطر تواصل دعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول

القاهرة(صدى):

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الاثنين خلال لقائه مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لحل الأزمة القطرية، الجنرال متقاعد أنتوني زيني، إن الدوحة لا تزال تقوم بدور سلبي في دعم الإرهاب .

وأوضح أن قطر تواصل القيام بدور سلبي ورعاية الإرهاب والتطرف بشكل مادي وتوفير ملاذات آمنة للإرهابيين، لا تزال تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وقالت الخارجية إن سامح شكري أكد للوفد الأمريكي الذي يزور القاهرة أنه على قطر تنفيذ المطالب الـ13 لدول المقاطعة، وأكد أن الدوحة لم تثبت حسن نواياها حتى الآن رغم جهود عدة أطراف إقليمية ودولية.