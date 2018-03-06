خادم الحرمين يتعهد بتشييد استاد لكرة القدم في العراق

علي القحطاني (صدى):

أجرى خادم الحرمين الشريفين ،أمس الأثنين، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تعهد سموه خلاله بتشييد استاد لكرة القدم في العراق وذلك بعد المباراة الودية التي جمعت بين منتخبي البلدين في البصرة الأسبوع الماضي.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي ، في بيان : ” أكد الملك سلمان بن عبد العزيز أهمية تعزيز العلاقات وروح الأخوة بين البلدين ودعم المملكة لجهود إعمار العراق ووحدته “.

وأضاف البيان: ” أعرب ملك المملكة العربية السعودية عن سروره بنجاح المباراة الودية بين منتخبي البلدين مبينا أنها مناسبة لإهداء ملعب للعراق وتجديد التعاون والعمل بين البلدين “.