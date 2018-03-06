وزير الخارجية الروسي: دول غربية تحاول الحفاظ على ” جبهة النصرة ” فى سوريا

موسكو(صدى):

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس الإثنين، أن روسيا لديها أدلة متزايدة على أن دولاً غربية تحاول الحفاظ على وجود مسلحي (جبهة النصرة) في سوريا لتغيير النظام”.

وأوضح لافروف – في تصريحات بثتها وكالة أنباء “تاس” – التزام روسيا الكامل بتنفيذ القرار الأممي رقم “2401” حول الهدنة الإنسانية في سوريا.

وقال: “نحن دوما ننفذ ما اتفقنا عليه وإذا كنا نتحدث عن الغوطة الشرقية، فنحن ملتزمون تماما 100 بالمئة بالقرار (2401) الذي اعتُمد بالإجماع فى مجلس الأمن”، معيدا للأذهان أن البنود الرئيسية للقرار تطالب جميع الأطراف بالاتفاق على وقف إطلاق النار وتوفير هدنة لمدة 30 يومًا لإيصال المساعدات.

وأشار إلى أن الغرب يتجاهل بنود القرار الذي يطالب جميع أطراف الاتفاق على هدنة إنسانية، لافتًا إلى أن روسيا لديها التزامات “شرعية” للاستمرار فى محاربة الإرهاب فى سوريا.