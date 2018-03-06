المطلق ينتقد التشدد والتزمت في التعامل الأسري مع زوجات الإخوة
أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أنه من الخطأ اتباع التشدد والتزمت، أو التساهل والتسيب، في التعامل الأسري مع زوجات الإخوة.
وانتقد المطلق حال الناس بين التشدد والتساهل فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية مع زوجات الإخوة، قائلا : ” لدينا قسم متشدد، حتى أن زوجة أخيه لا يريد أن يسلم عليها بالكلام، ولا يجلس وإياها وإخوانه في مجلس واحد، يعني ما أحد يشوف أحدًا “.
وتابع : ” في المقابل، هناك قسم متسيب ومتساهل، يجلسون ويأكلون جميعًا، ويصافح زوجة أخيه باليد، وكلا الاثنين على خطأ “.
وأكد أنه لا بأس في السلام على زوجة الأخ بالكلام، والسؤال عن أحوالها، ويجوز أن يجلس الإخوة مع زوجاتهم جميعًا في مجلس واحد في جلسة أسرية، يتناولون الشاي والقهوة، مع التستر والحشمة والحجاب، ويتحدثون جميعًا، ويضحكون جميعًا، لكن بدون حصول الخلوة.
abdul[ عدد التعليقات: 983 ] نشر منذ 40 دقيقة
الشيخ المطلق… بالتغييرات الحاصلة في المملكة وكثرة المفتيين، كلها ايام وسيخرج لنا علماء من داخل المملكة من يحللون المصافحة، بل وتبادل القبلات دون شهوة ، اما لان اللمس / المس بالتعبير القرآني معناه ممارسة الجنس مثل في سرد قصة مريم عندما جاءها الملَك يبشرها بالمسيح “… ولم يمسسني بشر…” اي لم يجامعني، او ان المصافحة والقبلات من اللمم كما قال مجموعة من المفسرين في قوله تعالى : الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ (32) AN NAJM.