مذيع مصري: ” ولي العهد السعودي شاب مُبهر “

علي العنزي(صدى):

أعرب المذيع المصري عمرو أديب عن انبهاره الشديد بشخصية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واصفًا سموه بـ ” الشاب المبهر ” ، قائلًا : ” كنت من ضمن 25 إعلاميًّا التقيناه، وحاورناه، وكلنا خرجنا بهذا الانطباع ،الانبهار “.

وقال الإعلامي المصري : ” الأمير الشاب ذو الـ32 عامًا لديه ترتيب في الأفكار، ويمتلك قدرة على استيعاب كل الأسئلة، ويتميز بحديث إيجابي ومتفائل دائمًا، إذ قمنا بسؤاله في كل شيء، وأجاب عنها بكل أريحية ووضوح مع الابتسامة الحاضرة، وروح الدعابة والتباسط مع الناس، واحترام الجميع؛ فكان يلتفت لكل إنسان، ويسمع لكل سؤال “.

وتابع : ” يمتلك ولي العهد الشاب عقلية فذة، وقدرة وذاكرة ممتازة، كأننا نجلس أمام كمبيوتر، إذ أجاب عن سؤالي بأرقام متسلسلة ومرتبة ومنطقية “.