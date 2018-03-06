” الهيل ” يحذر العرب من إطلاع النظام القطري على أي ملفات سرية

الدوحة(صدى):

حذر المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، اليوم الثلاثاء، من إطلاع النظام القطري على أية ملفات سرية وهامة.

وغرد الهيل عبر حسابه بموقع ” تويتر ” قائلا : ” أحذر وزراء الداخليه العرب من اطلاع النظام القطري على اي ملفات هامه وسرية وجعل تمثيلهم ليس أكثر من تمثيل صوري ” .

وتابع : ” اتفاقياتهم الأمنيه مع النظام الايراني مبنيه على مبدأ الشفافية، وتبادل المعلومات وهم ليسو اكثر من مجرد عملاء لإيران ولكم في حرب اليمن خير دليل. انصح بطردهم فورا “.