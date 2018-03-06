” الهيل ” يحذر العرب من إطلاع النظام القطري على أي ملفات سرية
حذر المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، اليوم الثلاثاء، من إطلاع النظام القطري على أية ملفات سرية وهامة.
وغرد الهيل عبر حسابه بموقع ” تويتر ” قائلا : ” أحذر وزراء الداخليه العرب من اطلاع النظام القطري على اي ملفات هامه وسرية وجعل تمثيلهم ليس أكثر من تمثيل صوري ” .
وتابع : ” اتفاقياتهم الأمنيه مع النظام الايراني مبنيه على مبدأ الشفافية، وتبادل المعلومات وهم ليسو اكثر من مجرد عملاء لإيران ولكم في حرب اليمن خير دليل. انصح بطردهم فورا “.
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