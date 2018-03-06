بعد تصريحات ولي العهد.. ” قضية قطر تافهة جدًا ” يتصدر تويتر

عادل الحربي (صدى):

بعد تصريح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول قطر وقوله : ” إنني لا أشغل نفسي بقضية قطر، وإن أقل من رتبة وزير من يتولى الملف القطري، وعدد سكان قطر لا يساوون شارعًا في مصر، وأي وزير في الحكومة السعودية يستطيع أن يحل الأزمة القطرية” ، دشن نشطاء ” تويتر ” وسمًا بعنوان ” قضية قطر تافهة جدًا “.

وتصدر الوسم ” قضية قطر تافهة جدًا ” قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، وجاءت التغريدات ساخرة من النظام القطري، ومؤيدة لتصريحات ولي العهد.

وجاءت تصريحات ولي العهد خلال لقاء مع رؤساء تحرير عدد من الصحف المصرية، عُقد بمنزل السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.

وقال سموه في اللقاء : ” إن العلاقات المصرية السعودية قوية، ومنيعة، وصلبة، من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وعصية على أي محاولة للتخريب “.