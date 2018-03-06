ارتفاع حصيلة قصف الغوطة الشرقية إلى 68 قتيلا

دمشق(صدى):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، أن القصف على الغوطة الشرقية، التي تسيطر عليه المعارضة السورية خارج العاصمة السورية دمشق، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 68 شخصا وإصابة أكثر من 200 اخرين اليوم الاثنين.

وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، رامي عبد الرحمن، إن ” القوات الحكومية بدأت في السيطرة على المزيد من الاراضي تحت القصف الجوي والارضي ” ، مضيفا أن القوات الحكومية تسيطر الان على حوالي 40%.

ووفقا للمرصد فقد قتل 763 مدنيا، بينهم 172 طفلا، في الغوطة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين، مضيفًا أن أكثر من 3890 شخصا اصيبوا بجراح.