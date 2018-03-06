ترامب: ربما أزور إسرائيل لافتتاح السفارة الجديدة في مايو المقبل
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن امكانية سفره إلى إسرائيل في منتصف شهر مايو المقبل لافتتاح السفارة الأمريكية بمدينة القدس.
وقال ” ترامب ” ، خلال لقائه اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ” ننظر في هذا الأمر وإذا استطعت السفر سأقوم بذلك ” .
وأوضح ” لدى إسرائيل مكانة خاصة بالنسبة لي فهي دولة مميزة يعيش فيها شعب مميز واتطلع أن أكون هناك ” .
الحربي[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 1 ساعة
خسئت ايها الحمار باذن الله ونت جاي لسرائيل تتدمر طائرتك ونت ع متنها ايها الغبي الاحمق واتطلع وبكل شوق هذا الخبر بتحطيم طائرتك
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3001 ] نشر منذ 25 دقيقة
دعوتي و دعوات المسلمين جميعا ان ربنا راح ياخد عمرك من فلسطيني او حتي اسرائيلي و نرتاح منك انت و نتنياهو في ساعة واحدة ان شاء الله او علي قول الحربي صاروخ يدمر طائرتك قبل ما تدنس القدس بطلعتك البهية