ترامب: ربما أزور إسرائيل لافتتاح السفارة الجديدة في مايو المقبل

واشنطن(صدى):

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن امكانية سفره إلى إسرائيل في منتصف شهر مايو المقبل لافتتاح السفارة الأمريكية بمدينة القدس.

وقال ” ترامب ” ، خلال لقائه اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ” ننظر في هذا الأمر وإذا استطعت السفر سأقوم بذلك ” .

وأوضح ” لدى إسرائيل مكانة خاصة بالنسبة لي فهي دولة مميزة يعيش فيها شعب مميز واتطلع أن أكون هناك ” .