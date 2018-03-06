دراسة: هناك إيجابية وحيدة لزيادة الكوليسترول عند التقدم في العمر

نورة الشهري (صدى):

كشفت دراسة جديدة أجريت على كبار السن، أن هناك إيجابية وحيدة لزيادة الكوليسترول عند التقدم في العمرحيث أنه مؤشر على صحة وظائف الدماغ وقلة مخاطر الإصابة بالخرف.

وأوضحت الدراسة التي أجريت في جامعة نيويورك أن ارتفاع الكولسترول لدى الفئة العمرية من 75 إلى 84 سنة مقارنة بمستواه في منتصف العمر مؤشر خطر على القدرات المعرفية، بينما يعتبر ارتفاعه لدى الفئة العمرية الأكبر من 85 إلى 94 سنة مؤشرًا إيجابيًا على قلة احتمالات الإصابة بالخرف وسلامة وظائف الدماغ.

ويقوم الكوليسترول بوظائف عديدة في الجسم، مثل إنتاج الهرمونات، ومشتقات من فيتامين ” د ” ، إلى جانب بناء الخلايا الجديدة.