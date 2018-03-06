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رسميا.. 8 هلاليين يغيبون عن لقاء الريان القطري

رسميا.. 8 هلاليين يغيبون عن لقاء الريان القطري
نواف السالم(صدى):

قرر مدرب الهلال خوان براون ، إراحة بعض اللاعبين الأساسيين في مواجهة الريان ، تجنبًا لإرهاقهم قبل مواجهة الاتفاق ، مساء الجمعة المقبلة .

وحدد ” براون ” ثلاثة لاعبين سيقوم بإراحتهم من المواجهة الآسيوية التي تقام مساء اليوم الثلاثاء ، وهم أسامة هوساوي وعبدالله عطيف ومحمد البريك .

ويستعين مدرب الهلال ، باللاعبين عبدالله الزوري وعلي البليهي ، بديلًا لـ ” هوساوي ” ، و ” البريك ” ، خلال لقاء اليوم .

وكان المدرب خوان براون ، قد أعلن عن غياب لاعبين آخرين بشكل رسمي عن لقاء الريان ، وهم عبدالله المعيوف ، وعلي الحبسي ، وعبدالله الحافظ ، بالإضافة إلى محمد الشلهوب ونواف العابد .


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