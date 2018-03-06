بالصور.. الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض يرعى حفل جائزة ” كتاب العام “

سعيد العجل(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل جائزة ” كتاب العام ” في دورتها العاشرة بتنظيم النادي الأدبي بالرياض ، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي .

وقال سموه في تصريح صحفي : ” الجائزة بحد ذاتها لها معنى حضاري وثقافي كبير ونحن نؤيد مثل هذه الجوائز خصوصاً بالأندية الأدبية لأنها مُحكمة وعلى مستوى عالي جداً والتسمية بهذا الاسم ( كتاب العام ) هو في حد ذاته تقديراً للكتاب ” .

وأضاف ” نفخر ونعتز بهذه المناسبة ونهنئ الفائزين ونتمنى لهم التوفيق الدائم، وأشكر رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية ” مبيناً سموه أن رؤية المملكة ٢٠٣٠ تركز على المثقف والأخذ بيده إلى المستوى متقدم في مجالات متعددة .

من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي أمين عام الجائزة الدكتور صالح بن عبدالعزيز المحمود عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته ودعمه للثقافة في المنطقة مقدماً شكره للشركاء الفاعلين في الجائزة والمهتمين الثقافين الذين أضافوا للجائزة وجمهورها .

وكرم الأمير فيصل بن بندر الفائزين وهم الكاتب عبدالعزيز المانع في كتاب ” على خطى المتنبي ” والكاتب محمد محمد الشمراني في كتاب ” ست دقائق سيرة أخطاء متعمدة ” .