بالصور.. ‏أمير ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩: نستهدف تنمية القطاع الزراعي ليكون نشاطا بارزا

سعيد العجل(صدى):

‏⁦‪‎التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر، مساء اليوم القضاة ومشائخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وعدد من الإعلاميين ، ومنسوبي وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعي وممثل جمعية مربي الماشية في المنطقة وأهالي المنطقة .

ورحب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية في بداية اللقاء المخصص لمناقشة التنمية الزراعية والحيوانية بمنطقة الحدود الشمالية بالجميع ، مؤكدا بماتوليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من اهتمام كبير للأمن الغذائي والمائي المستدام وذلك سعيا لتحقيق التنمية الشاملة من خلال رؤية المملكة 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي اطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة وكذلك مبادرات صندوق التنمية الزراعي .

وقال سموه : تمتاز الحدود الشمالية بمراعيها الشاسعة ومحمياتها الزراعية والحيوانية وتحتاج لتنمية القطاع الزراعي ليكون نشاطا بارزا في اقتصاديات المنطقة لتلبية الحاجات الاستهلاكية من المواد الغذائية واللحوم ، مما يساهم في تعزيز مقومات المنطقة الاقتصادية ويوفر الفرص الوظيفية والاستثمارية التي تعزز جاذبية المنطقة لتنمو سكانيا وعمرانيا واقتصاديا .

وتناول اللقاء مناقشة الموضوعات المتعلقة بسير العمل في البرامج والمشروعات الزراعية والحيوانية ومحفزاتها ومعوقاتها بالمنطقة وبحث سبل تنمية الاستثمارات الزراعية والحيوانية بما يتناسب وامكانيات المنطقة وميزاتها النسبية وحجم سوق المنطقة والسوق السعودي.

ووجه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية مسؤولي الزراعة بمتابعة النقاط التي أثارها الحضور ومعالجتها بشكل عاجل، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – .

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .