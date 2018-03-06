بالفيديو.. حالة حزن تخيم على جماهير الاتحاد بعد خسارته

ماجد محمد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يوضح حالة الحزن التي خيمت على مدرجات جماهير الاتحاد ، بعد الخسارة التي تلقاها مساء اليوم الإثنين ، أمام التعاون ضمن مواجهات الجولة الـ 18 المؤجلة من دوري المحترفين .

وأظهر الفيديو جماهير العميد ، وهي تقف في حالة ذهول من الوضع المأساوي الذي وصل إليه مستوى لاعبي الفريق ، محاولين مؤازرته .

وكان الاتحاد قد تلقى هزيمة ساحقة من التعاون بخمسة أهداف مقابل هدفين ، وهو ما أدى إلى تراجع مركزه إلى السادس بدلًا من الخامس ، ليتجمد رصيده عند 30 نقطة .