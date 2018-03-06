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بالفيديو.. حالة حزن تخيم على جماهير الاتحاد بعد خسارته

بالفيديو.. حالة حزن تخيم على جماهير الاتحاد بعد خسارته
ماجد محمد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يوضح حالة الحزن التي خيمت على مدرجات جماهير الاتحاد ، بعد الخسارة التي تلقاها مساء اليوم الإثنين ، أمام التعاون ضمن مواجهات الجولة الـ 18 المؤجلة من دوري المحترفين .

وأظهر الفيديو جماهير العميد ، وهي تقف في حالة ذهول من الوضع المأساوي الذي وصل إليه مستوى لاعبي الفريق ، محاولين مؤازرته .

وكان الاتحاد قد تلقى هزيمة ساحقة من التعاون بخمسة أهداف مقابل هدفين ، وهو ما أدى إلى تراجع مركزه إلى السادس بدلًا من الخامس ، ليتجمد رصيده عند 30 نقطة .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1731 ] نشر منذ 2 ساعتين

بانت اللعبه من فريق التعاون كيف فتح مرماه قدام الأهلي 🤔🤔🤔؟ ؟

[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 1 ساعة

وش دخل الملكي يا طاقية

[ عدد التعليقات: 3001 ] نشر منذ 22 دقيقة

مع اني لا اشجع الأتحاد بس زعلت علي النتيجة الثقيلة 5 اهداف

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