بالفيديو.. حالة حزن تخيم على جماهير الاتحاد بعد خسارته
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يوضح حالة الحزن التي خيمت على مدرجات جماهير الاتحاد ، بعد الخسارة التي تلقاها مساء اليوم الإثنين ، أمام التعاون ضمن مواجهات الجولة الـ 18 المؤجلة من دوري المحترفين .
وأظهر الفيديو جماهير العميد ، وهي تقف في حالة ذهول من الوضع المأساوي الذي وصل إليه مستوى لاعبي الفريق ، محاولين مؤازرته .
وكان الاتحاد قد تلقى هزيمة ساحقة من التعاون بخمسة أهداف مقابل هدفين ، وهو ما أدى إلى تراجع مركزه إلى السادس بدلًا من الخامس ، ليتجمد رصيده عند 30 نقطة .
وضع #الاتحاد هذا الموسم بكل إختصار pic.twitter.com/vQqA76DBbn
— صادق الموسى (@Sadeg_almuosa) March 5, 2018
صداوي[ عدد التعليقات: 1731 ] نشر منذ 2 ساعتين
بانت اللعبه من فريق التعاون كيف فتح مرماه قدام الأهلي 🤔🤔🤔؟ ؟
ولد الديرة[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 1 ساعة
وش دخل الملكي يا طاقية
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3001 ] نشر منذ 22 دقيقة
مع اني لا اشجع الأتحاد بس زعلت علي النتيجة الثقيلة 5 اهداف