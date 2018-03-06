قائد حرس الحدود بجازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد ” الشافعي “

تركي السالم(صدى):

أدّى قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء الركن محيا بن عطا الله العتيبي وجموع المصلين، بعد صلاة العصر اليوم بجامع السوق الداخلي بمحافظة صبيا ، صلاة الميت على الجندي أول محمد بن عبدالله الشافعي أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد بالحد الجنوبي بقطاع محافظة الداير بني مالك في منطقة جازان.

وعقب الصلاة نقل قائد حرس الحدود بجازان تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وسمو وزير الداخلية لذوي الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان لأسرة الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده ــ رحمه الله ــ في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.