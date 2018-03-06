الهلال يتحفز للانتصار على الريان غدا

نواف السالم(صدى):

أعلن فيصل المطرفي، مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال، نفاذ تذاكر مباراة الفريق أمام الريان القطري التي ستقام غدًا الثلاثاء في الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأكد” المطرفي “، اليوم الإثنين، أن تذاكر مباراة الهلال مع الريان غدًا نفدت بشكل كبير، ومن ثم فإنه لابد من توجيه الشكر للجماهير الهلالية على مساندتها غير المستغربة في مباراة مهمة.

وأضاف أن حاجة الهلال الماسة للانتصار، وبتضافر جهود الجميع سيتمكن الهلال من اجتياز مواجهة الغد.

وأوضح أن الهلال مر بضغط مباريات وعدد كبير من الإصابات والإيقافات، لكن الجهاز الفني قادر على تجاوز كل هذه العقبات والحفاظ على لقب الدوري، والتأهل آسيويا.