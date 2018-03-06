بالصور.. انطلاق فعاليات منتدى الإدارة والأعمال التاسع في جدة

نايف السالم(صدى):

انطلقت فعاليات منتدى الإدارة والأعمال التاسع والمعرض المصاحب له بفندق المريديان بجدة اليوم تحت شعار القيادات الشابة وادرة التغير ” نحو بيئة قيادية شبابية متجددة ” ويستمر لمدة ثلاثة أيام .

وأوضح رئيس المنتدى الدكتور عبدالله بن جلوي الشدادي خلال حفل الافتتاح، أن المنتدى سيناقش خلال جلساته وورش عمله عدد من الموضوعات ومنها إدارة التغير والاستراتيجيات والوسائل والتجارب الخاصة بها والتعبيرات المؤسسية في المنشأة الحكومية والأهلية بالإضافة الى واقع ومستقبل التطوير القيادي النسائي والشبابي و تجارب محلية وعربية وعالمية في القيادة والتغيير.

وأضاف الشدادي، أن المنتدى خصص جلسات لعرض التجارب النسائية الناجحة في القيادة والإدارة ، وجلسات حوارية تجمع بين قطاع شباب الأعمال من الجنسين لعرض تجاربهم بأسلوب حواري متبادل ونقاش بناء .