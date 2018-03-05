استضافة نجوم العالم للمصارعة الحرة إبريل المقبل بجدة

ماجد محمد(صدى):

كشف الاتحاد الدولي للمصارعة الحرة، اليوم الإثنين، عن استضافة مدينة جدة في شهر إبريل المقبل لحدث رويال رامبل بمشاركة ما بين 40 إلى 50 مصارعًا، فيما ستطرح تذاكر الحضور خلال أسابيع.

ويُشارك في هذا الحدث من النجوم المشاهير منهم ” جون سينا، وتربيل اتش، وبراون سترومان، وراندي ورتن، واي جي ستايلز، وشنصوك ناكامورا وغيرهم ” .

وقال فينس ماكماهون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ WWE ، إن هذه اللقاءات تعكس الشراكة مع الهيئة العامة للرياضة، والالتزام طويل الأمد بتقديم المباريات العالمية والمصارعين العالميين الذين يملكون شعبية كبيرة حول العالم، مؤكدًا سعادته واللاعبين بلقاء جماهير المملكة.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، قد وقع قبل أسبوع اتفاقية مع WWE لإقامة منافسات المصارعة بشكل حصري في المملكة لمدة 10 سنوات.