أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الفلاج

نايف السالم(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مساء اليوم الإثنين، التعازي في وفاة إبراهيم بن رشيد الفلاج والد أحد منسوبي إمارة المنطقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر العزاء أشقاء الفقيد وأبنائه.

وعبّر سموه عن صادق تعازيه ومواساته لإخوة وأبناء الفقيد، سائلًا الله له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته.

من جهتهم عبر أشقاء الفقيد وأبناؤه، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة الشرقية على تقديمه التعازي ومواساتهم في فقيدهم، سائلين الله تعالى أن يجزي سموه خير الجزاء.