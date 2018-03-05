بالصور.. محافظ المذنب يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب المطيري

علي القحطاني(صدى):

أدى محافظ المذنب سليمان بن محمد التويجري اليوم مع جموع المصلين في جامع ابن رخيص بمحافظة المذنب بعد صلاة المغرب ، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول يوسف بن مزيد بن زيد البديري المطيري ” رحمه الله ” الذي استشهد في ميدان الشرف والبطولة في الحد الجنوبي دفاعاً عن وطنه.

وجاء ذلك بحضور قائد معهد طيران القوات البرية بمنطقة القصيم اللواء الطيار الركن فهد بن مسحل الثبيتي وعدد من منسوبي وزارة الدفاع من ضباط وأفراد ، ومديري الجهات الأمنية والحكومية بمحافظة المذنب.

وعقب الصلاة نقل محافظ المذنب تعازي القيادة الرشيدة – حفظها الله – لذوي الشهيد ، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر وحسن العزاء.

وأعرب ذوو الشهيد من جهتهم عن التقدير والشكر لولاة الأمر على مواساتهم ، مؤكدين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه.