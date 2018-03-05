الخارجية المصرية للوفد الأمريكي: لا بديل عن تنفيذ قطر للمطالب الـ 13

القاهرة(صدى):

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري مساء اليوم الإثنين، خلال لقائه وفدا أميركيا ضرورة تنفيذ قطر للمطالب الـ13، مشيرًا إلى أن الدول الأربع برهنت فى أكثر من مناسبة على جديتها فى التعامل مع الأزمة عبر الإعراب عن استعدادها للحوار مع قطر شريطة تنفيذ الدوحة لكافة التزاماتها فى مكافحة الإرهاب ووقف سياساتها المعادية فى المنطقة

وكان وزير الخارجية، قد استقبل مبعوث وزير الخارجية الأمريكى لأزمة قطر ، الجنرال متقاعد ” أنتونى زينى ” ، و ” تيم ليندركينج “، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول الخليج والوفد المرافق لهما، وذلك فى إطار جولة للوفد فى دول المنطقة بغرض بحث سبل حل الأزمة.

ومن جانبه، أعرب الجنرال ” زيني ” عن أمله فى التوصل لحل مرض لجميع الأطراف خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً على حرص الولايات المتحدة على التواصل مع جميع الأطراف، وسعيها بالتنسيق مع الكويت لتقديم حلول لتجاوز الأزمة.