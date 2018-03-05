صحة الطائف تلاحق مطلقي هاشتاج ” مرضى شهار “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قام فرع صحة الطائف بمشاركة الجهات المختصة بمتابعة الجرائم المعلوماتية، اليوم الإثنين، في تعقُّب مطلقي هاشتاج ” هروب مرضى مستشفى الصحة النفسية في شهار ” ، وذلك بسبب ترويجهم إشاعات ومعلومات غير صحيحة.

ونفى المتحدث الرسمي لفرع الصحة، عبدالهادي الربيعي، صحة ما يتداوله المغردون من إشاعات بحق المستشفى المذكور، مؤكدًا ملاحقة المروجين، لما سبّبوه من ترويع للمرضى وذويهم، مشيرًا إلى رصد صحة الطائف بعض التغريدات وتوثيقها تمهيدًا لملاحقة مطلقيها قانونيًا.

وأكّد الربيعي أنه تم تحديد الأشخاص القائمين على نشر الهاشتاج ودعمه، وهم مجموعة من المراهقين يهدفون إلى السخرية والتسلية.