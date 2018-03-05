بدء تسجيل الحجاج اليمنيين الخميس المقبل

فهمي محمد(صدى):

أوضحت وزارة الأوقاف والإرشاد قطاع الحج والعمرة، قائمة أسعار برنامج الحج لهذا العام، مشيرة إلى أن موعد بدء تسجيل الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام، من خلال وكالات تفويج الحجاج اليمنيين المعتمدة لدى الوزارة وعددها 151 وكالة.

ودعا مصدر مسؤول في قطاع الحج والعمرة، المواطنين اليمنيين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام 1439 هـ إلى سرعة تسجيل أسمائهم لدى الوكالات المعتمدة فقط، وعددها 151 وكالة، وذلك خلال الفترة من 20 جماد الآخر 1439هـ – وحتى 5 رجب المقبل.

وحذر المصدر، من التلاعب برسوم الحج المعتمدة من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد، والمقدرة بـ6700 ريال شاملة كافة الخدمات وأجور السكن في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة والتغذية لمدة 15 يوماً ، تبدأ من 1 ذي الحجة وحتى 15 من نفس الشهر، بالإضافة إلى مبلغ 1400 ريال رسوم النقل الدولي من وإلى اليمن والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

ولفت إلى أن هناك وكالات معتمدة ومفتوحة في كل محافظات الجمهورية، حتى يتسنى للراغبين في أداء مناسك الحج تقديم طلباتهم في المحافظات التي يتواجدون فيها بكل سهولة، وأهاب المصدر بالأخوة المواطنين إلى عدم التعامل مع السماسرة أو المكاتب الوهمية غير المعتمدة لدى الوزارة.