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بالفيديو.. إزالة ورم سرطاني في الرئة بدون تدخل جراحي

بالفيديو.. إزالة ورم سرطاني في الرئة بدون تدخل جراحي
نايف السالم(صدى):

نشرت حساب وزارة الصحة، اليوم الإثنين، مقطع فيديو، من داخل غرفة العمليات، يكشف كيفية إزالة ورم سرطاني في الرئة بدون تدخل جراحي.

وقالت الوزارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” من داخل غرفة العمليات..شاهد كيف تتم عملية إزالة ورم سرطاني في الرئة بدون تدخل جراحي ”

 


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