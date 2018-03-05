بالفيديو.. إزالة ورم سرطاني في الرئة بدون تدخل جراحي

نايف السالم(صدى):

نشرت حساب وزارة الصحة، اليوم الإثنين، مقطع فيديو، من داخل غرفة العمليات، يكشف كيفية إزالة ورم سرطاني في الرئة بدون تدخل جراحي.

وقالت الوزارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” من داخل غرفة العمليات..شاهد كيف تتم عملية إزالة ورم سرطاني في الرئة بدون تدخل جراحي ”