بالفيديو.. إزالة ورم سرطاني في الرئة بدون تدخل جراحي
نشرت حساب وزارة الصحة، اليوم الإثنين، مقطع فيديو، من داخل غرفة العمليات، يكشف كيفية إزالة ورم سرطاني في الرئة بدون تدخل جراحي.
وقالت الوزارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” من داخل غرفة العمليات..شاهد كيف تتم عملية إزالة ورم سرطاني في الرئة بدون تدخل جراحي ”
من داخل غرفة العمليات..شاهد كيف تتم عملية إزالة ورم سرطاني في الرئة بدون تدخل جراحي.https://t.co/PY7qOW0bcG pic.twitter.com/lpwsnnu66j
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 5, 2018
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