” قرقاش ” يشيد بزيارة ولي العهد إلى مصر

أبوظبي(صدى):

أكد وزير الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش ، إن زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر ، تدعو للتفاؤل بخريطة جديدة للعالم العربي .

وقال ” قرقاش ” ، عبر حسابه الرسمي على تويتر ، ” الزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان إلى مصر الشقيقة تدعو للتفائل بخريطة جديدة للعالم العربي قوامها الوسطية والإستقرار والتنمية، هي البدايات المبشرة بعصر مشرق يعوّل عليه ” .

وتابع وزير الخارجية الإماراتي ، قائلًا ” السعودية ومصر حجري الأساس في أي بناء عربي، ونحن أحوج ما نكون لهذا البناء، وزيارة الأمير محمد بن سلمان التاريخية لمصر الشقيقة تعمّق الطرح الداعي لمحوّر وسطي عربي يعزز السيادة ويحميها ويقدّم التنمية ويسعى للمستقبل ” .