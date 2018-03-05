صور ولي العهد تزين شوارع القاهرة

القاهرة(صدى):

زينت صور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الإثنين، شوارع القاهرة للترحيب به من المصريين الذين حرصوا على نشر أعلام المملكة وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وانتشرت لافتات للترحيب بزيارة ولي لمصر علي كوبري قصر النيل وحملت عبارات «مرحباً بكم في مصر» و «مصر والسعودية وطن واحد»، وبالقرب من ميدان الأوبرا التي من المقرر قيام الأمير بزيارة لها اليوم.

والتقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، شيخ الأزهر أثناء زيارته لمقر المشيخة، كذلك البابا تواضروس في مقر الكاتدرائية.