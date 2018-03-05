سكان قرية إندونيسية يقتلون نمرًا أوشك على الانقراض

جاكرتا(صدى):

قاموا سكان إحدى قرى إندونيسيا، بقتل نمر أوشك على الانقراض، ظنًا منهم بأنه يتمتع بقدرات غير طبيعية تمكّنه من تحويل صورته الحيوانية إلى أشكال مختلفة.

وقالت مصادر إعلامية : لم يستمع أهالي القرية الإندونيسية التابعة لجزيرة سومطرة إلى إيعازات جمعيات الرفق بالحيوان المحلية، التي حذرت من ارتفاع معدلات قتل حيوانات أوشكت على الانقراض في إندونيسيا.

يذكر أن منظمة المحميات الطبيعية في إندونيسيا أعلنت بعد تلك الواقعة، أن النمور من هذا النوع باتت عرضة للانقراض، ولم يتبق منها سوى 400 نمر على مستوى العالم، لكن سكان القرى وغيرها من القرى الإندونيسية لم يستمعوا إلى نداءات المنظمة.