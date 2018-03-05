بالفيديو.. تفاصيل تفعيل أنظمة رصد مخالفات الجوال والحزام
أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمن العام العقيد سامي الشويرخ ، إن أنظمة الرصد الآلي للمخالفات ستقوم بتفعيل الكاميرات الثابتة ، لرصد مخالفات استخدام الجوال وعدم ربط حزام الأمان ، كمرحلة أولى ، حيث يمكن الاستعانة بكاميرات متحركة مستقبلًا .
وأشار ” الشويرخ ” خلال مداخلة هاتفية للتلفزيون السعودي ، إلى أن المخالفتين الجديدتين تسببتا في عدد من الحوادث المميتة لقائدي المركبات ، لذلك يطبق النظام الجديد بالكامل في كافة أنحاء المملكة .
ولفت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمن العام ، إلى أن استخدام الجوال أثناء القيادة سبب رئيسي للحوادث ، موضحًا أن هناك دراسات علمية أثبتت أن ربط حزام الأمان يخفف بنسبة كبيرة الآثار السلبية والخسائر في الأرواح جراء الحوادث .
عبدالله[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يقويكم