الإمارات تحظر الوصفات الطبية المجهولة

ابوظبي(صدى):

وجهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، بحظر الوصفات الطبية المكتوبة بخط اليد، واعتماد الوصفات الإلكترونية المطبوعة.

وقال وكيل وزارة الصحة، أمين الأميري، للصحفيين اليوم الاثنين، إن القرار يهدف لحماية المرضى من أخطاء الوصفات الطبية المكتوبة بخط سيء.

وذكر أن أخطاء الوصفات الطبية يعتبر ظاهرة عالمية، حيث توصلت دراسة أمريكية، أعدها المعهد الطبي في واشنطن، إلى أن سوء خط الوصفة الطبية يؤدي لمقتل نحو 7 آلاف شخص في العالم، فضلاً عن أن 20 % من المرضى يعانون من الأعراض الجانبية بسبب هذه الأخطاء.